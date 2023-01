Aprilia Sport Production si prepara alla nuova stagione

Proseguono i preparativi per la stagione 2023 del Campionato Italiano Fmi Aprilia Sport Production, la serie monomarca nata per volere di Aprilia Racing e Federazione Motociclistica Italiana. L'obiettivo della competizione è quello di avvicinare alle attività pista ragazze e ragazzi a partire dai dodici anni di età, con costi d'esercizio accessibili e una piattaforma tecnica sviluppata per valorizzare il talento del pilota piuttosto che il livello di preparazione del mezzo.

Sviluppata da Aprilia Racing e prodotta dal partner tecnico Ohvale, azienda veneta specializzata nel mercato di moto di piccole dimensioni, l'Aprilia RS 250 SP utilizzata per il campionato sfrutta tutte le conoscenze e la tecnologia del Reparto Corse di Noale ed è equipaggiata con la migliore componentistica racing, tra sospensioni Öhlins, freni Brembo, scarico SC Project e cerchi Marchesini da 17" gommati Dunlop.

Spinta da un monocilindrico 4T di 250 cc, la RS 250 SP raggiunge i 35 CV di potenza massima e nasce per accompagnare la crescita dei giovani piloti, assecondandone il diverso livello di preparazione. Il progetto è stato scelto anche dalla North America Talent Cup, nata nel 2022, come parte del programma Road to MotoGP.

Come primo passo nel mondo delle competizioni per giovani talenti, la Sport Production offre ai partecipanti una esperienza completa, che oltre agli appuntamenti del campionato, porta i piloti in pista a Misano in occasione di Aprilia All Stars. Durante la stagione, a guidare i giovani centauri ci pensano i coach Lorenzo Savadori, Matteo Baiocco e Tommaso Marcon.

"Sport Production è una pietra miliare della storia Aprilia - ha commentato Massimo Rivola, amministratore delegato Aprilia Racing - ed è stato un onore, oltre che una responsabilità, riportare in pista insieme alla Fmi una categoria formativa che negli anni è stata capace di far emergere grandi campioni italiani del motociclismo mondiale. L'intento rimane lo stesso, ovvero mettere a disposizione dei giovani piloti una valida piattaforma tecnica sulla base della quale costruire il proprio percorso formativo".