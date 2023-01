Moto: Ancma, mercato chiude 2022 in positivo con +0,95%

Crescono del 4,55% le immatricolazioni complessive di ciclomotori, scooter e moto nel mese di dicembre rispetto allo stesso periodo del 2021 e il 2022 chiude ancora in positivo con un +0,95%, con l'immissione su strada di oltre 2700 veicoli in più rispetto all'anno precedente. Lo rende noto Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

"È importante sottolineare - commenta il presidente dell'associazione Paolo Magri - che senza alcuni problemi di approvvigionamento, che hanno rallentato l'offerta nei mesi più importanti, soprattutto nel segmento degli scooter, ci troveremmo di fronte a numeri ancora più incoraggianti. Questo conferma che la domanda è comunque molto significativa e quanto il ruolo delle due ruote nella mobilità sia ormai centrale". Nel 2023, per Magri c'è la necessità di "tutelare l'industria di riferimento con la sua filiera, in momento così interessante per il mercato, continuando a fornire in modo sussidiario gli strumenti più efficaci per fronteggiare il caro energia e quello delle materie prime, che oggi rappresentano un problema centrale per le imprese, soprattutto in relazione alla dimensione prevalente delle nostre aziende".

Nonostante i sette mesi a valore negativo, il mercato chiude l'anno in parità con il 2021: +0,95% e 291.661 veicoli venduti.

Gli scooter, che tra febbraio e settembre avevano perso più di 13 mila unità, riescono solo in parte a recuperare terreno, fermandosi a 143.845 veicoli, corrispondenti a un calo del 4,84%. Buona la performance delle moto, che chiudono con 126.571 unità e un incremento del 6,35%. È a doppia cifra la chiusura dei ciclomotori che, con 21.245 veicoli, segnano una crescita del 13,3%.