Seat amplia gamma elettrica Mó con il nuovo 50

Il brand spagnolo Seat espande la sua offerta di veicoli elettrici a due ruote ampliando la gamma Mó con il nuovo modello 50. Potenza di 4Kw, equivalente a quella di un cinquantino a benzina, velocità massima di 45 km/h, l'ultimo nato riprende stile e meccanica del più performante 125.

Dotato di un selettore che permette di scegliere fra tre impostazioni di guida (City, Sport, Eco), è equipaggiato con accumulatori agli ioni di litio da 5,6 kWh che assicurano percorrenze massime di 172 km. Il propulsore EV, accreditato di una coppia massima di 100 Nm, per pochi istanti può erogare un picco di potenza di 7,3 kW.

Il Mó 50 è dotato freni a disco, sia all'anteriore sia al posteriore, in grado in fase di decelerazione di recuperare energia per ricaricarne le pile. Il suo pacco batterie è rimovibile e può essere comodamente ricaricato tramite una presa di corrente domestica, con un tempo massimo per il pieno da zero di 6-8 ore.

La connettività è uno dei suoi punti di forza: grazie a un'app, infatti, può essere localizzato dal proprietario che può verificare a distanza con lo smartphone anche la carica delle batterie. Le due prese Usb di bordo possono essere utilizzate per collegare dispositivi elettronici.

Questo nuovo prodotto, in produzione da gennaio e al lancio sui principali mercati europei entro il primo trimestre del 2023, sarà ordinabile nei colori blu e grigio.