Moto: presidente Eicma, l'elettrico cresce del 56%

"Io mondo dell'elettrico cresce del 56% all'anno pur rappresentando un numero piccolo. Noi siamo una vetrina ed è giusto dare spazio ad un ambiente che sta crescendo così tanto". Lo ha detto il presidente di Eicma, Pietro Meda, in occasione della 79esima edizione dell'Esposizione internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, a Fiera Milano Rho.

"Rispetto a tutti gli altri mondi dell'automotive, che non stanno andando così bene - ha osservato - il nostro è un mondo che cresce. Quindi un premio all'industria che in questi due anni ha investito in maniera lungimirante: anche durante il Covid l'industria delle due ruote ha venduto bene e si è sviluppato. Quindi per noi è una grande soddisfazione essere la vetrina di un mondo così bello".