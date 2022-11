Triumph Street Triple, più potente e sportiva per il 2023

Una gamma rinnovata per il 2023, quella di Triumph Street Triple 765, che torna in scena più performante di sempre nel segmento delle roadster sportive di media cilindrata. Tante le novità sul fronte dei modelli 765 R, 765 RS e Street Triple Moto2 Edition.

Sul fronte della Street Triple 765 R arriva maggiore potenza, superiori valori di coppia e un generale incremento delle prestazioni grazie a numerosi interventi derivati direttamente dal programma di sviluppo Moto2, oltre a una posizione in sella più votata al controllo nella guida tra le curve, ad uno stile rinnovato e ad un pacchetto elettronico più completo ed avanzato. Obiettivo dei miglioramenti, ottenere una streetfighter di media cilindrata, dal prezzo accattivante.



Profondamente aggiornata sotto tutti gli aspetti in vista del 2023, anche la Street Triple 765 RS che prevede ora il performante impianto frenante Brembo Stylema, geometrie e quote ciclistiche modificate per incrementare ulteriormente l'agilità, con una potenza massima salita a 130 CV, anche in questo caso beneficiando di diverse migliorie riprese dal programma di sviluppo dei motori utilizzati nelle competizioni Moto2.

Prodotta in soli 765 esemplari in ciascuna delle due livree previste per il 2023, la Street Triple 765 Moto2 Edition rappresenta invece l'apice della famiglia e di fatto si posiziona come la più esclusiva Street Triple di sempre. Oltre ad incorporare tutte le numerose migliorie previste per la versione RS, prevede una posizione in sella particolarmente sportiva grazie a semi-manubri 'clip-on' e a nuove e performanti forcelle Öhlins completamente regolabili in modo preciso tanto per l'utilizzo su strada quanto per la pista. Numerose componenti in carbonio, il branding ufficiale Moto2, un logo Moto2 nella schermata di avvio del dashboard e l'indicazione del numero di serie incisa sulla piastra di sterzo completano il pacchetto da collezione.