Vespa GTS storia e tecnologia in movimento

È la Vespa GTS ad aver raccolto l'eredità del mitico "Vespone", nomignolo che veniva attribuito dagli appassionati, alle Vespa con la motorizzazione più grande.

Di quella eredità conserva le ruote piccole, ma non troppo, la scocca rigorosamente in metallo e quel savoir-faire che le permettono di muoversi agilmente ed elegantemente in città, e fuoriporta.

Nata nel 2003 con l'arrivo di Vespa Granturismo 125 e 200, la famiglia delle Vespa "taglia XL" si è evoluta a partire dal 2005: prima con l'arrivo della versione GTS 250, successivamente, con i 300 cc. Per il 2023 l'intera gamma Vespa GTS si è ancora migliorata: piccoli vezzi stilistici e aggiornamenti tecnologici che ne aumentano sicurezza e confort. Quattro versioni, ognuna contraddistinta da un'anima ben definita: la classica ed elegantissima Vespa GTS, la contemporanea GTS Super, la grintosa GTS SuperSport e la ipertecnologica Vespa GTS SuperTech.

Tutte disponibili con due diverse motorizzazioni: monocilindrico 125 i-get o 300 hpe (High Performance Engine), uno dei più recenti frutti della tecnologia motoristica del Gruppo Piaggio. Per questa GTS, i designer del Gruppo Piaggio, sono intervenuti in diversi punti chiave, senza stravolgere quell'equilibrio fatto di storia e modernità. Un lavoro che si nota già dalla vista frontale, con gli elementi luminosi laterali che sfruttando la tecnologia a LED hanno una duplice funzione: indicatori di direzione e luci diurne.

La "cravatta" è stata aggiornata: sempre alla moda con fregi più piccoli e dall'impronta più dinamica. Il perimetro della scocca come sempre impreziosito da un profilo metallico, ora, viene proposto in differenti finiture a seconda della versione.

Completamente ridisegnato il manubrio, che incorpora il caratteristico faro circolare full LED. I comandi, raggruppati in due blocchetti elettrici cromati, richiamano il cambio a manubrio della tradizione Vespa.

Dopo l'introduzione del display TFT a colori sulla versione SuperTech, debutta, su tutte le altre versioni, una nuova strumentazione, più completa e capace di sfruttare la connettività VESPA MIA (di serie su SuperSport e SuperTech, accessorio sugli altri allestimenti). Sotto lo stiloso tachimetro analogico è ora posizionato un display LCD di 3" capace di fornire una ricca serie di informazioni di viaggio (velocità massima, velocità media, consumo istantaneo, consumo medio, autonomia, stato di carica della batteria) e notifiche relative a chiamate, messaggi e musica, nel caso in cui il veicolo sia connesso allo smartphone tramite il sistema di bordo.

La sensazione di pulizia stilistica prosegue anche sul retroscudo con la manopola del sistema keyless. É stato mantenuto il pratico gancio portaborse, nel cassettino trova spazio una porta USB. Il posteriore vede un nuovo gruppo ottico e indicatori di direzione. Nel vano sottosella (nella versione SuperTech dotato di tappetino e luce di cortesia) spazio per due caschi jet Vespa Visor 3.0. A farla scattare il nuovo motore 300 hpe, il più potente e scattante della storia di Vespa: 23,8 Cv, 26 Nm di coppia. a 5250 giri. Valori di assoluto riferimento, immediatamente apprezzabili nell'accelerazione da fermo.

Significativa riduzione dei consumi: 30,3 km/l nel ciclo WMTC. Tutti i modelli della nuova gamma Vespa GTS sono disponibili anche con powerunit 125 i-get (14 Cv). Da sempre progettata intorno alla figura umana, Vespa vanta una perfetta ergonomia e una seduta naturale che contribuiscono a renderla estremamente comoda e piacevole nella guida sia in città che nei viaggi. Il motore nel traffico risulta elastico, brillante e fluido.

Gli pneumatici con cerchi da 12", insieme al nuovo sistema di sospensioni, monobraccio sull'anteriore e con la possibilità di regolare la molla in precarico sul posteriore, assorbono egregiamente le asperità del manto stradale consentendo una guida confortevole. La sicurezza di bordo è garantita anche dall'impianto frenante a doppio disco con nuove pinze Brembo, ASR, e sistema ABS, controllato da una nuova e più performante centralina Bosch.

Come sempre molto ricco il catalogo di accessori che permette una personalizzazione completa. Prezzi a partire dai 5.999 Euro per le motorizzazioni 125; 6.999 Euro per le 300 hpe.