Wheels And Waves Italy, motori e 'stile' al Lido di Camaiore

Sipario pronto ad aprirsi sulla prima edizione di Wheels And Waves Italy a Lido di Camaiore. Il lungo weekend di stile e di cultura moto, surf e skate si apre infatti questa sera con l’esposizione di fotografie, opere d’arte e moto artigianali uniche, con il concerto dal vivo della band francese Madam. Dalla mattina di venerdì 7 ottobre e fino a domenica sera, l’attività di WAW Italy si sposterà nel Villaggio del Parco Bussoladomani, l’epicentro di un evento che si muoverà lungo le strade e sul litorale della celebrata località turistica versiliana.

Il Villaggio ospiterà numerosi marchi motociclistici, da Bmw Motorrad a Royal Enfield , passando per Triumph Motorcycles, Harley-Davidson, Moto Guzzi e Indian Motorcycle, con test ride, stand e street food. Ci sarà anche il contest di skateboard 'Hit The Deck' e lo shaping dal vivo delle tavole da surf, in pura atmosfera californiana. I motori si accendono poi venerdì dalle ore 13 nell’area offroad di via del Magazzeno con la Vintage Enduro, esibizione riservata alle moto da fuoristrada fino al 1995. Il giorno dopo, sull’ovale di terra battuta della stessa location andrà in scena lo spettacolo di El Rollo, una serie di gare di flat track per moto vintage e elettriche.

Domenica mattina, WAW Italy si sposterà sulla spiaggia presso il Villaggio per la gara sprint The Race Of The Lords, in cui le moto classiche pre 1950 e pre 1975 rievocano l’essenza e l’eleganza delle corse di una volta. Per accedere al Villaggio nelle tre giornate di apertura è necessario dotarsi dell’e-Pass di 50 euro, oppure del pass giornaliero di 20 euro per il venerdì e il sabato e di 15 euro per la domenica. Tutti i biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito wheels-and-waves.com fino alle ore 24 del 6 ottobre, o direttamente alla biglietteria dal venerdì.