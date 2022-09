Husqvarna, linea Heritage celebra successi anni '60

Con un design classico e ispirato alla tradizione svedese, abbinato però a tecnologia e prestazioni, Husqvarna Motorcycles ha presenta la sua linea Heritage per la gamma Enduro e Motocross 2023. Il design rende omaggio alla storia del marchio nelle competizioni, in particolare alla moto che nel 1960 ha conquistato il primo titolo mondiale FIM Motocross con il pilota svedese Bill Nillson. Proprio per celebrare i successi di quelli anni è stata realizzata una serie esclusiva di modelli da motocross e da enduro con una livrea speciale.

Derivata direttamente dai rispettivi model year 2023, la linea Heritage si schiera al via con modelli 2 e 4 tempi, ognuno dei quali dotato delle più recenti innovazioni tecniche, così da garantire a tutti i piloti il massimo delle prestazioni e del divertimento. La linea Heritage Enduro e Motocross 2023 si distingue dalle versioni standard per le uove grafiche ispirate alle moto degli Anni 60, la copertina sella di colore blu e i nuovi cerchi Excel ad alta resistenza, di colore nero.

I modelli Heritage 2023 sono poi accompagnati dalla gamma di accessori e dalla collezione di abbigliamento tecnico pensata appositamente. La selezione di prodotti di alta qualità per migliorare prestazioni e look delle nuove moto comprende, tra le altre cose, piastre forcella, scarichi e numerose parti protettive.

Le nuove Husqvarna Heritage 2023 sono in arrivo presso tutte le concessionarie Husqvarna Motorcycles, con prezzi a partire da 9.725 euro.