Liberty Rider: Angelo Custode formato App per motociclisti

Guidare la moto esalta il senso di libertà, ma quando la situazione si complica bisogna poter contare su un angelo custode: Liberty Rider può limitare le conseguenze di una caduta fino all'80%. Liberty Rider è una applicazione per smartphone in grado di rilevare un incidente motociclistico e far partire autonomamente una chiamata di emergenza (Emergency Call) ai soccorsi. Il motociclista rientra fra gli utenti deboli della strada ed è esposto a molti più rischi rispetto a un automobilista o al traffico commerciale.

Per questo motivo Liberty Rider si è impegnata negli ultimi cinque anni per lo sviluppo di una tecnologia che potesse migliorare la sicurezza del motociclista. Le motivazioni alla base di questo progetto risiedono nei dati di incidentalità raccolti attraverso diversi milioni di chilometri di monitoraggio e dalle possibili strategie di prevenzione dei rischi connessi. A livello europeo le moto rappresentano complessivamente il 2% del traffico ma, mediamente, ogni anno pesano sul computo delle vittime della strada per il 20%. Dato confermato anche in Italia. Sempre dai dati raccolti: due terzi degli incidenti in moto con conseguenze più serie avvengono su strade isolate, dove i soccorsi impiegano più tempo per arrivare. Eppure, la tempestività di intervento è fondamentale in molti casi: i soccorsi prestati entro la prima ora da un incidente possono aumentare le probabilità di sopravvivenza fino all'80% e ridurre il rischio di lesioni gravi o danni permanenti del 68%. L'applicazione Liberty Rider interviene in queste fasi cruciali. Grazie alla sensoristica dello smartphone e ai dati GPS registrati è in grado di rilevare un possibile incidente e allertare i soccorsi tramite una chiamata automatica. La gestione di questa chiamata è in capo a una struttura dedicata creata dal Gruppo assicurativo francese IMA - Inter Mutuelles Assistance e presente in Italia grazie alla filiale italiana IMA Italia Assistance. L'applicazione Liberty Rider è gratuita e disponibile sia per Android sia per Apple sui rispettivi marketplace. Per attivare la funzionalità di E-Call è previsto un piano da 3,99 euro/ mese, ma tramite il partner prioritario di Liberty Rider sul mercato italiano, IMA Italia Assistance, il costo dell'abbonamento di Emergency call è incluso nell'offerta di assistenza al veicolo, grazie a una serie di accordi BtoB.