Giornate Mondiali Guzzi, a Mandello la festa dell'Aquila

E' tutto pronto per la festa più attesa dagli appassionati della Moto Guzzi, che da questo giovedì si ritroveranno a Mandello del Lario per l'edizione 2022 delle Giornate Mondiali Moto Guzzi. Dedicato quest'anno alle celebrazioni per i 100 anni dalla fondazione del marchio, rimandate di un anno per la situazione legata alla pandemia, l'evento richiamerà a Mandello, sulla sponda lariana del Lago di Como, decine di migliaia di ospiti.

A partire da giovedì si apriranno i portoni dello stabilimento dove Moto Guzzi nacque un secolo fa e dove ancora si producono, con cura artigianale, le motociclette col marchio dell'aquila. Per tutta la durata delle GMG 2022 sarà possibile accedere allo Shop Moto Guzzi e saranno attivi i test ride gratuiti per provare su strada la gamma delle moto di Mandello.

Oltre alla gamma in prova, sarà possibile osservare in anteprima mondiale la nuova Moto Guzzi V100 Mandello, che rappresenta il futuro di Moto Guzzi e che verrà presentata ai mercati mondiali nel prossimo mese di ottobre.

Sabato e domenica il programma della festa si completa con una serie di iniziative, a partire dalla parata di motociclette che sabato mattina raggiungerà Mandello per sfilare davanti al celebre cancello rosso della sede Moto Guzzi in via Parodi, da sempre meta di ogni grande viaggiatore in sella a una moto dell'aquila.

Fino a domenica, sarà attivo il programma di visite gratuite alla fabbrica e al Museo, che è stato recentemente ristrutturato e ospita decine di esemplari storici di Moto Guzzi, tutti esemplari rari, recentemente restaurati e che compongono una collezione di valore mondiale.

Durante il weekend saranno attivi dentro lo stabilimento i punti dedicati allo street food mentre l'intrattenimento musicale sarà curato da Virgin Radio. Gli spazi dedicati alla customizzazione con Officine Rossopuro, al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance e al Photobooth completano una festa che si estende poi ben al di là dei confini della fabbrica e abbraccia tutta la cittadina grazie alle iniziative della municipalità di Mandello.