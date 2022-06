Vent Derapage e Baja, le nuove 4 tempi 'Made in Valsassina'

Si chiamano Derapage e Baja le nuove quattro tempi 'Made in Valsassina' e firmate Vent. Disponibile in quattro versioni, enduro e motard, con telaio alluminio e acciao, le nuove quattro tempi da 125cc seguono la crescita dei numeri del marchio italiano negli ultimi due anni, dettata dal successo dei modelli 50 cc e 125 cc ottenuto in Italia e in altri Paesi europei, tra i quali Francia, Austria, Germania, Olanda su tutti. Il percorso di Vent continua ora con l’arrivo di nuovi modelli che abbracciano un pubblico sempre più ampio, con Derapage e Baja 125 4 tempi, entrambe Euro5 e disponibili in versione con telaio acciaio e alluminio (modelli RR).

Le 125 4T di casa Vent si rinnovano a partire dalla livrea per arrivare all’equipaggiamento tecnico che si adegua alle nuove normative europee con il nuovo Motore Minarelli 125 4T Euro5 a fasatura variabile di ultima generazione. Il sistema di iniezione elettronica, il Variable Valve Actuation e la frizione antisaltellamento, garantisce alle moto l'accelerazione, mentre la nuova testa conferisce una combustione ottimale che si traduce in maggiore potenza, meno consumi e meno emissioni. Cambiano anche le misure, perché la moto si allunga e si allarga di 30 mm, mantenendo però una linea filante. Il nuovo telaio perimetrale 6.0, disponibile in versione acciaio e alluminio, ha un nuovo disegno che garantisce maggiore stabilità e comfort anche per un utilizzo con passeggero.

Nuova pure la taratura delle sospensioni con forcella RSV16 da 41 mm a steli rovesciati e il monammortizzatore posteriore pensato per massimizzare il comfort nell’uso stradale e in fuoristrada. Derapage 125 e Baja 125 4T hanno prezzi al pubblico di 5.090 euro per i modelli con telaio in acciaio e 5.790 euro per le versioni RR con telaio in alluminio.