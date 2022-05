Prometeon official sponsor del Campionato mondiale Superbike

Atterra sul palcoscenico della Superbike la prima sponsorizzazione internazionale di Prometeon, player globale nel mercato dei pneumatici per il settore professionale, che che diventa official sponsor del WorldSBK, il campionato mondiale di motociclismo per moto derivate dalla serie. L'annuncio dell'accordo con il circuito della Superbike è stato oggi a Venezia, in occasione della presentazione del pneumatico della nuova Serie 02.

Tra le motivazioni che hanno spinto Prometeon ad affacciarsi a questo nuovo mondo del motociclismo, le caratteristiche del campionato per le 'super-moto': innovazione, tecnologia,, ricerca delle prestazioni, e l'internazionalità della Superbike, il cui campionato arriva in 12 Paesi diversi.

Il logo Prometeon sosterrà inoltre il campione del mondo in carica della specialità, il pilota turco Toprak RazgatlÕoğlu