Honda CRF 150R, una Minimotard 'pronto gara'

Una Minimotard pronta per scendere in pista e firmata Honda. Grazie all'accordo tra Honda Redmoto e la neonata azienda HRM Factory di Legnano, sono infatti arrivate sul mercato le piccole CRF 150R in versione Minimotard 'pronto gara' ed in quantità limitata. HRM Factory, nata nei primi giorni del 2022, è stata creata per studiare e realizzare un progetto dedicato ai piloti che si cimentano a bordo delle CRF 150R nel 'Trofeo Dodici Pollici Italian Cup' e a tutti gli appassionati del settore a "ruote basse".

Grazie all'esperienza maturata negli anni sui campi gara, HRM Factory è in grado di fornire un prodotto di serie pronto per gareggiare nella relativa categoria senza la necessità di apportare ulteriori modifiche da parte del cliente finale. Per raggiungere questo obiettivo, HRM Factory si avvale di fornitori specifici per la realizzazione dei componenti assemblati sulle motociclette.

Il prossimo passo del progetto potrebbe essere quello della realizzazione di uno specifico trofeo 'Stock' che prevede per il 2023 una classifica dedicata ai piloti della categoria Minimotard che parteciperanno con motori di serie, punzonati e gestiti direttamente dalla 'Factory' Lombarda, a prezzi vantaggiosi.

Oltre alla realizzazione delle CRF 150R Minimotard, HRM Factory si occupa anche della distribuzione e commercializzazione sul territorio di questo speciale modello, il cui prezzo al pubblico è di 7.499 euro.