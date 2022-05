Biker Fest International, tutto pronto a Lignano Sabbiadoro

Si prepara a tornare in scena la Biker Fest International, 'evento motociclistico che porterà a Lignano Sabbiadoro i tanti mondi della personalizzazione in versione due ruote. L'edizione numero 36 si terrà dal 19 al 22 maggio nella località balneare e l'ingresso all'evento è gratuito come sempre. La manifestazione si svolgerà in 5 diverse e distinte zone della città per accentuare le peculiarità di ogni attrazione proposta.

Moto custom e 'specials' ma non solo, nel programma di quest'anno che prevede numerosi spettacoli, una vasta area off-road per le due e le quattro ruote, moto-tours organizzati, concerti rock, un pin up contest e molto altro. Presenti anche numerose case motociclistiche che, in zona Stadio, proporranno prove gratuite con tutti i loro nuovi modelli.

Per domenica è previsto il gran finale con la U.S. Car Reunion, l'incontro storico di auto americane, presso il Luna Park, che nell'ultima edizione ha raccolto oltre 400 veicoli di grande prestigio. Durante tutta la manifestazione, all'interno della sala congressi a Terrazza a Mare, si terranno convegni e una mostra, unica nel suo genere, di scooter e moto classiche.