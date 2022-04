Ducati, in Giappone con 'The Art Of Performance'

Ducati ha organizzato la prima Brand Night in Giappone, negli spazi dei giardini Happo-en, nel cuore di Tokyo. L'evento, intitolato 'The Art of Performance', ha riunito media, influencer, appassionati di moto, concessionari Ducati e fan per celebrare il marchio di Borgo Panigale, i suoi valori e il Made in Italy.

Durante la serata è stata esposta anche l'intera gamma Ducati e, per l'occasione, sono state presentate per la prima volta in Giappone le nuove Streetfighter V2 e Panigale V4. Un focus è stato dedicato anche alla Multistrada V4, la dual bike Ducati di maggior successo introdotta nel mercato giapponese che tra qualche mese vedrà anche l'arrivo della nuova DesertX.

La celebrazione ha coinvolto ospiti che hanno raccontato sul palco l'amore e la passione per Ducati, come Ainosuke Kataoka, famoso attore Kabuki giapponese e orgoglioso Ducatista. Tra i partecipanti all'evento anche Gianluigi Benedetti, Ambasciatore italiano in Giappone, che nel suo discorso ha citato Ducati tra le aziende simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo.

Il Giappone è per Ducati un mercato importante, nel quale la presenza del brand continua a rafforzarsi seguendo un trend di crescita positivo. Questi risultati sono stati raggiunti grazie al lavoro della filiale Ducati Japan e a una rete di concessionari che puntano sui valori chiave di Ducati.