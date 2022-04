Vespa, viaggio in scooter nella storia della musica

Un compleanno da festeggiare a suon di musica, per Vespa che spegne 76 candeline e festeggia con la mostra #VespaSoundsCool. L'evento, in programma al Museo Piaggio di Pontedera a partire dal 24 aprile e fino al prossimo ottobre, è dedicata al forte legame dello scooter più famoso del mondo con il mondo delle note, a partire dai movimenti musicali nell'Inghilterra degli anni '60, lì dove nascevano le tendenze che avrebbero segnato intere generazioni.

Vespa è la protagonista di capitoli fondamentali nella storia del rock, come il concept album 'Quadrophenia' degli Who e il musical 'Absolute Beginners' di Julien Temple con David Bowie e Patsy Kensit, per una relazione che ha attraversato gli anni '80 con Vespa protagonista di innumerevoli videoclip, per arrivare agli anni '90 e al successo tutto italiano di '50 Special' dei Lunapop.

Grazie alla collaborazione di un media partner come MTV, il brand di intrattenimento di Paramount in onda in Italia in esclusiva su Sky, alla mostra i visitatori potranno osservare una ricca selezione di videoclip in cui Vespa è protagonista accanto ad artisti come i Lunapop, Jovanotti, Elisa, David Bowie, Depeche Mode, Gwen Stefani e Black Eyed Peas.

Nelle sale del Museo Piaggio, visitabili anche tramite virtual tour su Museopiaggio.it, saranno poi esposti rari vinili con Vespa in copertina che i visitatori potranno anche ascoltare grazie a postazioni interattive e alla presenza di un autentico juke box d'epoca. In mostra, anche una selezione esclusiva di oggetti preziosi a tema musicale appartenenti a una collezione privata dedicata ad Andy Warhol che sarà accompagnata da cinque modelli Vespa storici scelti tra i più rappresentativi.