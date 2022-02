Vespa, con Lego celebra eccellenze Made in Italy

L'eccellenza Made in Italy celebrata in versione 'mattonino', con il progetto di Vespa con Lego dedicato a Vespa 125. Il nuovo set 'LEGO Vespa 125' è infatti nato per celebrare l'avanguardia ingegneristica e stilistica di Vespa, fenomeno culturale e di eleganza da esportazione in tutto il mondo. Proprio come l'originale, il modellino in mattoncini LEGO, che sarà disponibile da marzo, è ricco di dettagli, come il mazzo di fiori nel cestino sul retro, la ruota di scorta, il cofano del motore rimovibile, il manubrio con ruota sterzante e il cavalletto. Anche la tonalità azzurro pastello è un richiamo alle tonalità anni '60 e al mondo Vespa.

"Lavorare con il team di Piaggio per creare questo capolavoro del mondo delle due ruote - ha commentato Florian Muller, Senior Designer del Gruppo LEGO - è stata un'esperienza incredibile. La parte di progettazione del set che più mi ha entusiasmato è stata la riproduzione dei dettagli del modello originale, un'occasione per celebrare la classica Vespa degli anni '60. Nella fase di ideazione, questo modellino, mi ha portato indietro nel tempo, ispirando la mia immaginazione e creatività. Speriamo che l'esperienza sia la stessa per i fan".

Per il set, i due marchi si sono affidati a Guido Meda e Vera Spadini, che, presso il Museo Piaggio a Pontedera, hanno presentato l'evento. I due conduttori, grazie alla loro expertise nel campo delle due ruote, hanno accompagnato gli spettatori collegati alla diretta streaming, in una passeggiata tra le tappe che hanno scandito la storia di Vespa e del Gruppo LEGO.

Un modello gemello della Vespa 125 LEGO in scala 1:1, realizzato dal LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi, arriverà anche sulle strade di Milano in occasione della Fashion Week. Dal 25 febbraio fino al 3 marzo, i passanti e gli appassionati delle due ruote e del mattoncino, potranno vedere da vicino la Vespa in scala 1:1 nel POP UP in via Montenapoleone, allestito già dal 24 febbraio per trasmettere su un maxischermo la diretta dell'evento a Pontedera. Il LEGO Store di Milano San Babila, in Corso Monforte, ospiterà invece il master builder Zangelmi per un live building, uffi e domani alle 11 e 19. L'artista realizzerà un casco (indossabile) e una ruota di scorta in scala 1:1.