Moto: Eicma sponsor degli eventi italiani di enduro

Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote di Milano, sarà title sponsor di tutti gli eventi italiani di enduro del 2022, dai Campionati Assoluti agli Under 23, dai major ai minienduro, fino ai due Trofei delle Regioni enduro e mini.

La partnership verrà inaugurata a partire dal prossimo 4 marzo, quando sul lungomare di Arma di Taggia, in Liguria, prenderà il via la prima prova degli Assoluti d'Italia in notturna. Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma ha spiegato che "la presenza di Eicma in ambito racing è insita nella natura stessa del nostro evento espositivo: nelle competizioni l'industria delle due ruote porta alla massima espressione i propri prodotti e nei contesti di gara si vive la passione più autentica e forte, specialmente in una disciplina del fuoristrada come questa che mantiene intatto tutto il suo fascino". "La caratura di questo campionato e la sua attrattività internazionale ci permettono di accendere un riflettore su Eicma e di promuovere il nostro appuntamento in modo efficace su un target verticale - ha aggiunto Magri - per questi motivi e per quello che l'enduro contribuisce a generare per il nostro movimento, per territori coinvolti, per il settore e l'intera filiera, abbiamo deciso, in continuità con la valorizzazione e il presidio che riserviamo da sempre al mondo delle competizioni e dell'off-road in particolare, di sostenere con entusiasmo la stagione 2022".

Le parole dell'ad Magri sulla connessione tra l'enduro racing e l'industria trovano conferma nelle adesioni delle Case impegnate in gara con i rispettivi team ufficiali: Betamotor, Fantic Motor, Gasgas, Honda RedMoto, Husqvarna e KTM Italia, Sherco, TM Racing e Vent Moto hanno infatti già confermato la loro presenza nella stagione 2022.