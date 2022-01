Moto: Talent Cup Nord America 2022, 17 piloti per sognare MotoGp

Comincia il sogno MotoGp per 17 piloti della 'cantera' americana. Sono stati annunciati poco fa i concorrenti che prenderanno parte alla stagione inaugurale della North America Talent Cup. Provenienti da Stati Uniti, Canada e Messico, si tratta di giovani piloti che puntano a cimentarsi in nuovo percorso che li dovrebbe portare un giorno in MotoGP.

La North America Talent Cup vede i piloti gareggiare su moto Aprilia RS250SP2 uguali, con un pacchetto gara accessibile a un prezzo speciale per i concorrenti al fine di massimizzare l'accessibilità. L'apertura della stagione NATC si svolgerà insieme al MotoGP™ sul Circuit of the Americas ad aprile, mentre i restanti round si terranno in collaborazione con l'organizzazione di corse autorizzata AMA WERA negli Stati Uniti.

Gli organi sanzionatori sono l'American Motorcyclist Association e la FIM North America.