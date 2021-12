Husqvarna, FC Rockstar Edition per il fango americano

Le nuove Husqvarna FC 250 e FC 450 Rockstar Edition sono pronte per scendere in pista, ma sono solo per il mercato americano. I due nuovi modelli della casa sono stati pensati per offrire ai piloti di motocross il pacchetto racing pensato per rendere massime le prestazioni delle due ruote alle prese con lo sterrato, tra curve, salti e sorpassi.

Le prestazioni dinamiche partono dalla potenza disponibile all'istante e da un'ergonomia di livello avanzato, che consente anche ai piloti più aggressivi un completo controllo del mezzo in ogni situazione.

La FC 250 Rockstar Edition è mossa da un motore bialbero che punta tutto su coppia e potenza, mentre la FC 450 Rockstar Edition è spinta da un motore monoalbero. Entrambi questi propulsori sono leggeri e posizionati nel telaio in modo da ottimizzare la centralizzazione delle masse, il che consente di ottenere una migliore 'simbiosi' con la propria moto, anche nelle gare più dure. Un nuovo selettore mappe multifunzione consente poi di selezionare la modalità di erogazione della potenza. Lo stesso blocchetto attiva le funzionalità di traction control, launch control e abilita l'Easy Shift, che consente di passare senza l'uso della frizione al rapporto successivo dei cinque previsti dal cambio.

Per il 2022, la FC 250 Rockstar Edition e la FC 450 Rockstar Edition, repliche fedeli delle moto Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing che corrono nel campionato mondiale AMA Supercross, hanno una ciclistica completamente ripensata, costruita attorno al nuovo telaio idroformato in acciaio al cromo-molibdeno progettato per migliorare la stabilità del retrotreno in accelerazione. Il telaio è completato da un telaietto ibrido in alluminio e poliammide, che offre una rigidezza specificamente calcolata, e dal nuovo forcellone pressofuso in alluminio, rigido e con un peso basso.