Tucano Urbano, ad EICMA con ultime novità

Con uno stand dedicato al Natale, Tucano Urbano si è presentato ad EICMA con le ultime novità.

Sotto un grande albero luminoso, l'azienda ha portato in scena le sue proposte e ha anticipato il suo prossimo futuro. "Dopo la pausa forzata del 2020, per questa edizione particolare di EICMA - ha spiegato Diego Sgorbati, Ceo del brand milanese - ci siamo divertiti a realizzare uno stand a tema natalizio, all'insegna dell'hashtag #EicmaisthenewXmas. Si, perché da sempre EICMA è una sorta di fiera dei desideri per gli amanti delle due ruote, attesa ogni anno come il Natale. E poi, per noi di Tucano Urbano, questo diventa anche un momento per celebrare un anno ricco di momenti importanti per l'azienda".

EICMA arriva infatti al termine di un anno intenso per Tucano Urbano, che ha visto la conclusione del processo di acquisizione dell'azienda da parte di Mandelli, un nuovo azionista che promette di supportare ulteriormente il percorso di crescita del popolare marchio milanese. In secondo luogo, al 2021 è legato il lancio di un'importante novità per tutto il settore come l'Airscud. Accolto con entusiasmo nella fase di pre-lancio, il sistema airbag è diventato il protagonista dello stand. Gli appassionati, per tutta la durata di EICMA, potranno infatti sperimentare una il gonfiaggio del sistema e testare le sue capacità protettive. Tra tutte le altre novità presentate, spiccano poi anche le nuove giacche dotate del sistema Airscud Connection, che consente di connettere il gilet airbag al capospalla, ma anche un nuovo parka urbano, il cappotto minimalista Washington con la versione femminile Bella, l'eco-piumino laminato a 5 strati Hifive, la giacca dal classico taglio motociclistico Twin e, per concludere, le nuove giacche touring 4 stagioni 4Stroke e 4Stroke Lady.