Piaggio al vertice produttori scooter, ha quota del 23,1%

Il Gruppo Piaggio si presenta alla settantottesima edizione del Salone internazionale Eicma confermando il proprio ruolo di principale produttore europeo di veicoli a due ruote, e tra i più importanti a livello globale.

Il Gruppo Piaggio, al 30 settembre 2021, detiene una quota di mercato complessiva nei veicoli a due ruote del 13,2%, confermando la leadership nel segmento scooter con una quota del 23,1%. In Italia, il Gruppo ha conseguito una quota complessiva del 17,9% che sale nel segmento scooter al 27,3%.

Ad Eicma 2021, il Gruppo Piaggio arriva con un fatturato, nei primi nove mesi, pari a 1.319,2 milioni di euro (+ 32,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e + 9,9% rispetto al 2019) e 430.600 veicoli venduti nel mondo, in crescita del 21,7% rispetto al 30 settembre 2020. Nei primi nove mesi del 2021, il settore scooter ha visto un incremento a doppia cifra dei volumi a livello globale, spinto dal brand Vespa (in crescita di oltre il 40%), dagli scooter a ruota alta Piaggio Beverly e Piaggio Liberty, e dagli scooter del brand Aprilia.

Nel settore moto, sia il brand Aprilia sia Moto Guzzi hanno archiviato vendite record nei primi nove mesi dell'anno con i più elevati volumi e ricavi di sempre. In particolare, i mercati hanno mostrato un forte apprezzamento per le nuove Aprilia Re e Aprilia Tuono, con motorizzazioni da 660 cc, e per le Moto Guzzi V7 e V85 TT.