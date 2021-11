Husqvarna Norden 901, viaggiatrice senza compromessi

Si chiama Norden 901 la nuova Adventure di Husqvarna, pensata per i viaggi senza compromessi.

Mostrata per la prima volta in forma di concept ad EICMA 2019, la nuova arrivata si presenta ora nella sua veste definitiva, nella quale Husqvarna Motorcycles ha riversato caratteristiche da autentica off-road per realizzare una motocicletta dedicata in modo particolare ai viaggi-avventura che non si fermano dove l'asfalto finisce. Ispirata alle moto da Rally di Husqvarna Motorcycles, la Norden 901 è stata pensata per coprire lunghe distanze sui terreni più variegati e difficili.

La Norden 901 è anche il modello che porta nel settore delle adventure di media cilindrata un approccio che coniuga leggerezza e solidità. Il suo bicilindrico parallelo da 899 cc e 105 CV promette una spinta e una coppia fluida e generose a ogni regime, mentre il doppio contralbero riduce le vibrazioni al minimo. Il motore è ospitato da un leggero telaio a traliccio in acciaio. Le sospensioni WP APEX dalla grande escursione e le ruote da 21" anteriore e 18" posteriore superano con facilità qualunque ostacolo si possa incontrare fuori dai sentieri battuti, senza però trascurare comfort e agilità sull'asfalto.

L'impianto frenante della Norden 901 è assistito da un ABS Cornering di Bosch, disattivabile e con due distinte modalità di funzionamento Street e Offroad. Non manca poi il controllo di trazione cornering di Husqvarna Motorcycles (MTC), ulteriormente evoluto per quanto riguarda le logiche di funzionamento off-road. Tre i riding mode di serie (Street, Rain, Offroad), più il mode Explorer opzionale che mette in condizione il pilota di affrontare al meglio qualunque situazione possa incontrare.

Il quickshifter Easy Shift consente di innestare le sei marce senza ricorrere alla frizione sia a salire che a scendere, mentre la frizione anti-saltellamento asservita in coppia mantiene la ruota posteriore sempre sotto controllo. La Norden 901 di Husqvarna Motorcycles sarà disponibile a partire da dicembre 2021 presso tutti i concessionari autorizzati, ad un prezzo che verrà annunciato nelle prossime settimane.