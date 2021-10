Triumph Bonneville, arriva versione speciale 'Gold Line'

Dopo la Street Twin Gold Line Edition, in casa Triumph si vestono 'd'oro' anche le Bonneville.

La serie speciale dedicata alla Street Twin era stata presentata nei primi mesi del 2021 e rapidamente andata sold-out, tanto che in Triumph hanno deciso di estendere la Gold Edition anche alla più famosa delle sue modern classic. In particolare, le nuove Bonneville Gold Line Edition sono in totale otto e sono pensate per mettere ulteriormente in luce la proverbiale cura del dettaglio di ogni motocicletta Triumph.



La maggior parte delle Gold Line Edition partono da una base cromatica a doppia tonalità, con una particolare attenzione alla rifinitura nella parte di congiunzione tra le due vernici. A questo punto l'artigiano applica la decorazione dorata tramite un piccolo pennello a punta soffice, normalmente tramite un unico movimento continuo. Si completa il lavoro fissando il filetto con una mano di lacca trasparente. La vernice usata per questa procedura, che deve necessariamente essere più spessa e consistente rispetto ad un prodotto standard, è ottenuto tramite un mix particolare di pigmento a polvere e di lacca a base di cellulosa. Come per ogni Triumph con verniciatura rifinita a mano, l'artista conclude il lavoro inserendo le proprie iniziali.

La gamma di versioni speciali comincia dalla Bonneville T100, soglia di accesso al mondo delle Bonnie e che, sotto l'aspetto classico, nasconde un motore bicilindrico da 900 cc che eroga 65 cavalli e 80 Nm di coppia. In versione 'oro' si ripresenta anche la custom Bonneville Speedmaster Gold Line Edition, con il suo motore bicilindrico in linea 1200cc High Torque Bonneville offre 78 cavalli e ben 106 Nm di coppia a soli 4,000 giri. Stesso rinnovamento cromatico è quello previsto anche per le Bonneville T120 e T120 Black, così come per Scrambler 1200 XC e XE, ora anch'esse disponibili nella Gold Line Edition. Le nuove versioni speciali prevedono un costo aggiuntivo di 600 o 800 euro rispetto al prezzo di listino e le prime unità saranno disponibili a partire da novembre 2021, con una tempistica di arrivo specifica per ogni modello.