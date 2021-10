Ducati, terzo trimestre record per la casa di Borgo Panigale

E' stato un terzo trimestre positivo, quello che si è concluso per Ducati che in questo periodo ha consegnato 49693 moto. Con le due ruote di Borgo Panigale consegnate agli appassionati in tutto il mondo dall'inizio dell'anno, Ducati ha chiuso i primi nove mesi del 2021 superando già i volumi di vendita ottenuti a fine 2020. Il terzo trimestre del 2021 si conferma quindi come il migliore della storia di Ducati, con una crescita del 3% sullo stesso periodo del 2020 e del 25% rispetto al 2019. Alla fine di settembre, il primo mercato per moto consegnate rimane quello italiano (7954), seguito da Stati Uniti (7475) e Germania (5627).

"Ducati ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con volumi di vendita che sono già superiori all'intero 2020 - ha commentato Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales Ducati - sia per quanto riguarda le moto sia per i prodotti after sales, ovvero abbigliamento, accessori e ricambi. La crescita che stiamo registrando è diffusa su tutti i principali mercati in cui Ducati è presente e si estende in modo trasversale alle famiglie di prodotto. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. La community dei ducatisti sta crescendo in tutto il mondo e le più autorevoli riviste del settore assegnano importanti riconoscimenti alle nostre moto. Motivo di orgoglio e soddisfazione per noi qui a Borgo Panigale e nelle sedi Ducati di tutto il mondo. Il brand è oggi più solido e apprezzato che mai e siamo già concentrati sul prossimo anno. Proprio in queste settimane, infatti, stiamo presentando al mondo le novità per l'anno a venire, attraverso la web series Ducati World Première 2022".