Ducati, al via oggi online la World Première 2022

E' tutto pronto per la Ducati World Première sulla quale si accendono oggi i riflettori. Come lo scorso anno, l'evento torna in versione online con una web series dedicata tutte le novità 2022 della casa di Borgo Panigale. Attraverso un percorso composto da distinti episodi, a partire da oggi e poi ogni due giovedì, alle ore 16, la casa bolognese svelerà agli appassionati di tutto il mondo i nuovi modelli della gamma Ducati 2022. La nuova edizione della Ducati World Première inizia oggi con la presentazione agli appassionati di una novità della gamma Ducati in un episodio dedicato al viaggio e all'esplorazione. Tutti gli appuntamenti della web series saranno visibili online sul sito ufficiale di Ducati e sul canale YouTube della casa di Borgo Panigale, oltre che qui sulla pagina di Ansa Motori.