Ducati, dal 30 settembre World Première online

Partirà giovedì 30 settembre la nuova web series dedicata alla Ducati World Première 2022. Per la casa di Borgo Panigale, l'occasione sarà quella di aprire un percorso a episodi attraverso il quale Ducati mostrerà agli appassionati di tutto il mondo i nuovi modelli della gamma Ducati 2022. Tutte le puntate saranno visibili sul sito Ducati.com, sul canale YouTube e sui social della casa di Borgo Panigale. La stagione culminerà il 9 dicembre 2021, quando Ducati svelerà la tanto attesa DesertX.

La DesertX è la nuova Adventure bike di Ducati pensata per offrire grandi capacità off-road grazie ad una ciclistica tutta nuova disegnata intorno alla ruota anteriore da 21" e sfrutterà le prestazioni e l'affidabilità del motore Testastretta da 937 cm3 raffreddato a liquido. Il calendario della Ducati World Première 2022 si aprirà il 30 settembre con l'episodio 'Your everyday wonder', per poi proseguire il 14 ottobre ('Mark your roots'), 28 ottobre ('Rule all mountains'), 11 novembre ('A new Fighter in town'), 25 novembre ('The evolution of Speed') e 9 dicembre ('Dream Wilder - DesertX').