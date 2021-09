Eicma: Gruppo Piaggio arricchisce la pattuglia Made in Italy

Anche il Gruppo Piaggio sarà presente all'Edizione numero 78 dell'Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Una presenza che va ad arricchire la rappresentanza di aziende del Made in Italy e accende un ulteriore riflettore su Eicma.

Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma, ha evidenziato che "quella due ruote è un'industria fedele al proprio pubblico e, soprattutto in questa edizione così carica di significato, non sta facendo mancare loro la propria vicinanza. La responsabile e rilevante conferma del Gruppo Piaggio, con tutti i prestigiosi e storici brand del gruppo, non è solo un apprezzato tributo alla centralità internazionale di Eicma per il settore, ma ne riafferma l'attualità e in qualche misura anche l'orgogliosa italianità".