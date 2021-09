Moto Guzzi V7, ad agosto è la più venduta oltre i 700cc

L'Aquila di Mandello del Lario non perde un colpo e la Moto Guzzi V7 è stata la moto con cilindrata oltre 700 cc più venduta nel mercato italiano nel mese di agosto. Con 213 esemplari consegnati ai clienti, l'ultima versione della V7 fa segnare un nuovo importante passo per la casa motociclistica che proprio quest'anno festeggia i suoi primi cento anni di storia. La V7, best seller del marchio, è disponibile in due versioni, ovvero la Stone, più essenziale, e la Special più classica ed elegante, oltre ad una speciale edizione Centenario realizzata appositamente per l'occorrenza.

La nuova Moto Guzzi V7 è spinta dal nuovo motore di 850 cc e 65 cv, ereditato dalle sorelle maggiori e con i quale è diventata più veloce, più confortevole, meglio equipaggiata e rifinita, senza però andare ad intaccare i valori di tutte le Moto Guzzi, compresi quelli per i quali già la precedente versione aveva riscosso il suo successo sul mercato. La nuova generazione di V7 è stata infatti pensata come motocicletta d'accesso nel mondo Moto Guzzi, per facilità di guida, dimensioni e peso contenuti, ma al contempo dal carattere forte assicurato dal bicilindrico trasversale a V, nella sua configurazione unica al mondo.

Dal 1967, anno in cui iniziarono le vendite dei primi esemplari in Italia, V7 è diventata il caposaldo della gamma e la rappresentante per eccellenza della motocicletta italiana secondo Moto Guzzi. Rilanciata nel 2008 nella cilindrata 750, la V7 è stata ripensa quest'anno con una nuova generazione, completamente rinnovata e pensata per rinnovare il grande successo delle sue antenate.