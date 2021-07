Suzuki conferma presenza a Salone Ciclo e Motociclo

Anche Suzuki sarà presente alla prossima edizione dell'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano. La notizia, resa nota dalla filiale italiana della Casa giapponese, è stata appresa con soddisfazione da Pietro Media, presidente di Eicma, il quale ha parlato di "conferma molto rilevante, che accresce le aspettative degli appassionati: Milano torna capitale mondiale delle due ruote".

"L'interesse e il desiderio che si registrano attorno alla mobilità su due ruote e al mercato della passione ad esso collegato - ha aggiunto Meda - cresce con la fiducia che stiamo raccogliendo dagli espositori e da Fiera Milano e questo è sicuramente un segnale molto incoraggiante per tutta la filiera e per gli appassionati che potranno finalmente vedere dal vivo tutta l'offerta del settore in un unico momento senza l'intermediazione di un qualcosa di virtuale".

Una prospettiva confermata anche da Paolo Ilariuzzi, direttore di divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, che ha sottolineato come "Suzuki veda in Eicma una vetrina straordinaria per tutto il settore motociclistico. La kermesse milanese mette sotto la giusta luce le due ruote a motore, che, oggi più che mai, rappresentano l'alleato giusto per affrontare in modo efficace e sicuro il tema del trasporto individuale".