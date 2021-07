Eicma: all'edizione 2021 anche MV Agusta

EICMA 2021 farà da palcoscenico alle novità di MV Agusta. Ad annunciare la partecipazione della Casa di Schiranna alla prossima edizione dell'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, sono stati gli organizzatori.

Famosa in tutto il mondo e protagonista di un ambizioso piano di rilancio strategico che punta anche sullo sviluppo di nuovi modelli e sull'espansione in nuovi segmenti, la conferma di MV Agusta Motor va ad arricchire in maniera significativa la rappresentanza di aziende del Made in Italy in EICMA. A poco più di quattro mesi dell'apertura dei cancelli quella dello storico marchio italiano è una delle conferme più attese dagli appassionati.

"Il salone di Milano è per MV Agusta un appuntamento fisso irrinunciabile - ha spiegato Timur Sardarov, CEO, Agusta Motor S.p.A -, una vetrina di grande prestigio in cui esprimere lo stile e la forza del nostro Made in Italy, fatto di tecnologia e ingegneria all'avanguardia, ma anche di alta artigianalità e know-how acquisiti in 75 anni di pura passione. Ad EICMA, nel corso degli anni, abbiamo presentato al mondo le nostre novità più importanti, e anche quest'anno non mancheremo di sorprendere e conquistare appassionati e addetti ai lavori".