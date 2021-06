Ducati, con l'app si controlla anche la manutenzione

Si rinnova l'app MyDucati che ora 'pensa' anche alla manutenzione. L'applicazione mobile dedicata alle due ruote di Borgo Panigale e che permette a tutti gli appassionati di restare sempre connessi con il mondo Ducati, si evolve e introduce la nuova sezione 'Manutenzione', dove ogni ducatista troverà tutti gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulla sua moto a partire da luglio 2019 presso la rete ufficiale Ducati. Grazie alla nuova funzionalità è quindi possibile possibile consultare la storia manutentiva della propria moto, visualizzando i tagliandi effettuati, quelli programmati per il futuro ed essere informati in tempo reale sugli aggiornamenti disponibili e su eventuali campagne.

Oltre alla nuova sezione dedicata alla manutenzione, l'app mette a disposizione tante altre funzionalità. Nell'area Garage è possibile consultare in qualsiasi momento la documentazione delle proprie moto e avere sempre in tasca la Ducati Card, ovvero il documento ufficiale di ducatista. Qui gli appassionati possono anche configurare la Ducati dei loro sogni, salvarla e condividerla con gli amici e con il concessionario di fiducia.

Nello spazio dedicato ai concessionari Ducati è possibile localizzare il dealer più vicino in base alla propria posizione, consultare i servizi disponibili e salvarlo come preferito per contattarlo rapidamente o prendere appuntamento per un test-ride. Nell'area News si accede in tempo reale a tutte le informazioni sui nuovi servizi e sugli eventi organizzati da Ducati in Italia e nel mondo.

Nell'app esiste anche una sezione riservata alla community dei Club Ufficiali Ducati (DOC), in cui i soci dei Club possono condividere la passione per Ducati e approfittare di tutte le iniziative e i vantaggi a loro riservati. MyDucati App è disponibile per iOS e Android, è possibile scaricarla gratuitamente da Apple Store e Play Store. Gli utenti già registrati a MyDucati possono accedere all'app con le stesse credenziali che utilizzano sul web.