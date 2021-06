Tazzari EV, nuovi progetti con acquisizione Italian Volt

Nuovo ingresso nel mondo delle moto elettriche per Tazzari GL Imola SPA. L'azienda, che sviluppa e produce in Italia i veicoli elettrici a marchio Tazzari EV, ha effettuato l'acquisizione sinergica e strategica degli asset di Italian Volt, Brand specializzato nello sviluppo di veicoli elettrici innovativi a due ruote.

Lacama ('La Camaleontica') è la moto elettrica simbolo di Italian Volt, caratterizzata da infinite possibilità di personalizzazione per rendere ogni moto elettrica un vero pezzo unico. "Abbiamo completato il trasferimento degli asset aziendali Italian Volt negli stabilimenti Tazzari ad Imola - ha commentato Erik Tazzari, Presidente Tazzari Group, fondatore Tazzari EV - dove da anni si sviluppano e si producono le citycar elettriche Tazzari Zero e relative tecnologie, che Tazzari EV vende in tutto il mondo". Grazie a questa acquisizione Tazzari Group amplia la propria gamma di veicoli elettrici, entrando nel settore delle due ruote e portando nella Motor Valley nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e a zero emissioni.

"Vorrei ringraziare i fondatori di Italian Volt - ha detto ancora Tazzari - che partendo da un incredibile viaggio in moto elettrica da Shanghai a Milano con oltre 13000 chilometri e relativo 'Guinness World Record', hanno poi sviluppato con grande passione questo concept di moto elettriche visionarie e futuristiche. Ho visto nel progetto contenuti e idee realmente innovativi, sarà nostro obiettivo portare il brand Italian Volt e il progetto 'Lacama' allo stadio evolutivo successivo di sviluppo finale, omologazione e produzione. Metteremo in campo le competenze consolidate in 15 anni da pionieri nel settore Electric Vehicles e l'esperienza come co-designer e produttori di telai e parti ultraleggere in alluminio nei settori automotive e motorcycle".