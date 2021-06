Vespa, con 'Luca' nel nuovo film Disney Pixar

In sella a Vespa nel nuovo lungometraggio Disney e Pixar 'Luca'. Uscito in tutto il mondo nello scorso weekend, il film animato e ambientato in Italia, in particolare sulla costa ligure delle Cinque Terre, vede tra i protagonisti i personaggi di Luca e Alberto, accompagnati nel loro viaggio di scoperta anche da Vespa. Questa speciale collaborazione, cada proprio nell'anno del settantacinquesimo compleanno dello scooter che ha saputo diventare icona dello stile italiano nel mondo.

Lo scooter più famoso del mondo non è nuovo al mondo del cinema. Presente in più di 1400 film, Vespa ha sempre avuto un rapporto privilegiato col grande schermo e il cinema ha giocato un ruolo importante nel costruirne il mito. Apparsa sugli schermi nel 1950 con il film italiano 'Domenica d'agosto', Vespa diventa status symbol mondiale con 'Vacanze Romane' (1953) di William Wiler e la celeberrima sequenza in cui Audrey Hepburn e Gregory Peck si gettano nel traffico di Roma in sella a una Vespa 125.

Sono innumerevoli le attrici e gli attori saliti in sella a Vespa, e altrettanti i film, commedie o drammatici, di azione o di impegno sociale, in cui lo scooter fa capolino, quando non diventa addirittura personaggio: da 'Caro Diario' (1993) di Nanni Moretti, nel quale il protagonista sta in sella a una 150 Sprint per l'intero episodio intitolato, appunto, In Vespa, ad 'Alfie' (2004) nel quale Jude Law va a spasso per le vie di Manhattan con la sua Vespa bianco-blu, a 'The Interpreter' (2005) di Sydney Pollack, con Nicole Kidman che fa della sua Vespa gialla il mezzo di locomozione preferito per circolare nelle strade di New York. E poi ancora veri cult della cultura giovanile quali 'Quadrophenia', 'Absolute Beginners' e 'American Graffiti', fino a blockbuster come 'Il talento di Mr. Ripley', 'La Carica dei 102' e i più recenti 'Transformers 5' e 'Zoolander 2'.

Vespa vanta anche presenze in numerosi film di animazione come 'Ratatouille', 'Madagascar 3' e 'Big Hero 6' , oltre all'apparizione nella ottava stagione de 'I Simpson'.