Eicma: Meda, ottimisti in vista di evento che segnerà ripresa

"Il cammino verso Eicma 2021 è contraddistinto da una grande attesa e da un concreto ottimismo, la nostra manifestazione rappresenta uno degli eventi espositivi più importanti e attrattivi a livello internazionale e giocherà orgogliosamente un ruolo determinante per la ripresa del sistema fieristico milanese e per il Paese". È quanto ha dichiarato oggi Pietro Meda, Presidente di Eicma Spa, società che organizza la centenaria Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi, nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, intervenendo in videocollegamento a "Milano Torna Fiera, il sistema fieristico milanese è pronto a rilanciare le imprese italiane", organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano.

"EIcma - ha aggiunto Meda - torna dopo un anno di stop, forte del rinnovato protagonismo che il mercato della mobilità ha dato alle due ruote e all'industria di riferimento. Milano sarà di nuovo la capitale mondiale di questo settore. Il nostro obiettivo è ridare agli espositori e al pubblico ciò che è loro: un grande contenitore di passione e di opportunità di sviluppo per le imprese, quest'anno ancora più significativo ed emozionante".