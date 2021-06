MV Agusta, a caccia di record percorrenza in 24 ore

Un nuovo record da batter per MV Agusta, che punta a 24 paesi da toccare in un giorno. Nel giorno più lungo dell'anno, il solstizio d'estate del 21 giugno, MV Agusta, insieme al giornalista e recordman motociclistico Valerio Boni , tenterà infatti di battere il record dei paesi più visitati in 24 ore su una moto. Boni partirà per un percorso di 2000 km attraverso l'Europa, nel rispetto di tutte le norme sul traffico e sulla velocità, salendo in sella a Malmö in Svezia, per scendere nella sede MV Agusta di Schiranna, in Italia, segnando il maggior numero di paesi visitati a quota undici: Svezia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Francia, Svizzera, Austria, Liechtenstein e naturalmente Italia. Un vero e proprio test di resistenza, tanto per il pilota quanto per la moto utilizzata, una Turismo Veloce Lusso SCS. Non nuovo ad imprese 'estreme', solo il mese scorso Boni ha stabilito il Guinness dei primati per la distanza più lunga su un Minibike in 24 ore. MV Agusta ha nominato l'impresa 'TVEE', Turismo Veloce Europe Endurance, ispirandosi al TEE, Trans Europe Express, il leggendario servizio ferroviario che un tempo rappresentava il modo più veloce ed elegante di viaggiare attraverso il continente. L'impresa di Boni e di MV Agusta, non si fermerà però al record del mondo, poiché il pilota tenterà anche di guadagnare non si fermerà al record mondiale, dal momento che tenterà anche di ottenere le certificazioni Saddlesore 1600K e Saddlesore 2000K dalla Iron Butt Association, i 'Motociclisti più duri del mondo'. Le sfide consistono nel percorrere rispettivamente 1600 km e 2000 km in meno di 24 ore.

"Questo lungo ed epico viaggio attraverso l'Europa - ha commentato Boni - sarà certamente impegnativo sia per il pilota che per la moto, ma l'edizione 2021 della Turismo Veloce, nella sua versione di produzione, ha tutto il necessario per raggiungere l'obiettivo nelle migliori condizioni. Grazie alla tecnologia di bordo di Turismo Veloce potremo condividere l'avventura in tempo reale sul sito ufficiale www.mvagusta.com".