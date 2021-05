Piaggio ONE, debutta su Tik Tok nuovo scooter elettrico

Nasce una nuova generazione di scooter elettrici firmati Piaggio, con il debutto su Tok Tok di ONE. Il social network, popolare soprattutto tra i giovanissimi, è stato infatti scelto da Piaggio per svelare il nuovo e-scooter che esordirà poi dal vivo esordisce dal vivo al Salone di Pechino che, dal 28 maggio, presenterà le più avanzate tendenze per la mobilità urbana e metropolitana. Pensato per essere leggero, facile da guidare ed essenziale, Piaggio ONE promette di essere così facile e divertente da riportare ragazze e ragazzi più giovani a innamorarsi delle due ruote come mezzo più cool per il commuting urbano.

Ricco l'equipaggiamento tecnologico del scooter che include strumentazione digitale a colori con sensore che adatta sfondi e luminosità all'ambiente, fanaleria full LED, sistema di avviamento keyless e due mappe motore. Il design originale di Piaggio ONE sposa l'essenzialità dettata dalle esigenze della mobilità elettrica urbana ma non rinuncia allo stile user friendly, che punta a migliorare e a semplificare gli spostamenti quotidiani in ambito urbano. Grazie al sistema keyless, Piaggio ONE non necessita della tradizionale chiave e si avvia con il telecomando. Su strada il nuovo e-scooter di Piaggio è un veicolo facile da guidare ed estremamente leggero ma che accoglie il guidatore con una posizione di guida comoda, la sella bassa, la pedana piatta e spaziosa, e per il passeggero ci sono le pratiche e robuste pedane estraibili. Piaggio ONE è anche l'unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella. Due le versioni con le quali arriverà sul mercato europeo a fine giugno, caratterizzate da diverse potenze (ciclomotore e motociclo) e diverse autonomie, tutte spinte da un motore elettrico alimentato da batterie agli ioni di litio facilmente estraibili per la ricarica in casa o ufficio.