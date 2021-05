BMW 'Spirit Of GS', esperienze off-road sicure per tutti

Si chiama Spirit Of GS il nuovo progetto firmato BMW Motorrad, per un'esperienza in fuoristrada.

La nuova proposta del marchio dell'elica avrà come protagonista la rinnovata scuola di fuoristrada GS Academy, affiancata da una offerta GS Experience creata in base alle esigenze del singolo cliente. Il progetto mira a coinvolgere gli appassionati del modello off-road della casa nell'avventuroso mondo del fuoristrada visto da dietro il manubrio di una BMW GS.

Dopo aver introdotto nel 2006 con la GS Academy un format di avvicinamento al fuoristrada innovativo per le maxi enduro, pensato per quei clienti che non volevano limitare la loro esperienza di turismo su due ruote alle sole lingue di asfalto, BMW Motorrad Italia oggi rinnova e diversifica la sua offerta.

Sotto il cappello di Spirit of GS, le offerte di BMW Motorrad dedicate alla guida in fuoristrada sono adesso due e sono basate su due partnership con Blue Bike Camp ed Enduro Republic.

Continua la GS Academy, che nei suoi primi 15 anni di presenza ha totalizzato oltre 1700 partecipanti, ma si rinnova nella forma e nei contenuti. La GS Academy sarà seguita dagli esperti istruttori di Blue Bike Camp capitanati da Daniele Madrigali, più volte iridato come team manager nel mondo dell'enduro.

La GS Academy, che è rivolta a un pubblico che si avvicina alla guida in fuoristrada con le moto non specialistiche o che comunque si accinge ad affrontare il fuoristrada con le maxi enduro, si svolge a Ziano piacentino (PC) e si basa su diversi campi scuola con percorsi fettucciati tecnici, ostacoli ricreati artificialmente e percorsi nei dintorni della Val Tidone. La durata del singolo corso è di un giorno intero e prevede sia una parte iniziale di teoria, che un training pratico a seguire.

La GS Academy prevede due diversi tipi di corso per rispondere a due esigenze diverse: GS Academy Camp, che è rivolto a insegnare i fondamenti della guida in fuoristrada e si svolge per lo più sui campi scuola. Il corso prevede un massimo di 10 partecipanti a sessione, ha durata di un giorno, in genere il sabato, e viene offerto a un costo di 450 euro, che include la scuola e l'ospitalità.

GS Academy Track, che è pensato invece per applicare ed affinare i fondamenti della guida in fuoristrada già imparati, si svolge sia sui campi scuola che sui percorsi tracciati nella Val Tidone. Il corso prevede un massimo di 10 partecipanti a sessione, ha durata di un giorno, in genere la domenica, e viene offerto a un costo di 490 euro, che include la scuola e l'ospitalità.