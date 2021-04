Suzuki GSX-S1000, teaser anticipa arrivo della maxi naked

Un teaser ha anticipato la nuova Suzuki GSX-S1000, che a sei anni dal lancio del modello, si rinnova. Accompagnato da una suggestiva colonna sonora, il filmato si apre con lo slogan 'The beauty of naked aggression' e lascia quindi intravedere alcuni tratti della moto, svelando anche l'inedita firma luminosa creata dal faro a tre elementi a LED sovrapposti. La clip si chiude con la promessa che la GSX-S1000 sia pronta a 'colpire' e dando appuntamento al prossimo 26 aprile, quando la moto sarà presentata ufficialmente. Lunedì 26 tutte le immagini e le caratteristiche tecniche della GSX-S1000 saranno infatti rivelate online e attraverso l'applicazione Suzuki Motorcycle Global Salon (SMGS).

Dopo l'unveiling, la GSX-S1000 sarà una delle principali attrazioni del Suzuki Motorcycle Global Salon, l'applicazione in lingua inglese per Windows che fa da salone virtuale di Hamamatsu. La piattaforma, è disponibile anche in una versione ottimizzata per gli smartphone Android e iOS e si appresta a diventare sempre più ricca e animata. Già oggi tutti gli utenti registratisi sul sito Suzuki Motorcycle Global Salon possono creare un avatar per visitare il salone SMGS e interagire con altri utenti e con lo staff Suzuki. Una volta effettuato l'accesso, ogni appassionato può utilizzare un'area personale chiamata My Showroom e salvarsi le configurazioni dei modelli preferiti, scoprendo al suo interno le loro caratteristiche tecniche e le tecnologie di cui sono dotati.