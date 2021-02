Telepass Family, stop a costi abbonamento per motociclisti

Niente più costi di abbonamento per 'Telepass Family' per i motociclisti. Telepass ha infatti comunicato di aver deciso di azzerare il canone di abbonamento del servizio di telepedaggio 'Telepass Family' per tutti i motociclisti clienti che abbiano attivato lo Sconto Moto presso un Punto Blu o un Telepass store e che siano già titolari dei servizi di pagamento Telepass Pay 'Plus' o dell'offerta Telepass Pay 'X', o che vi aderiranno entro la fine di aprile 2021. La gratuità del canone 'Telepass Family' verrà riconosciuta finché il cliente manterrà contestualmente la titolarità del 'Telepass Family', con attivo lo Sconto Moto, e di una delle predette offerte Telepass Pay. I motociclisti che già possiedono il dispositivo Telepass Family collegato alla propria moto e abbiano attivato lo Sconto Moto, aderendo ad una delle offerte Telepass Pay entro il prossimo aprile, vedranno azzerato, dal mese successivo all'adesione, il canone di abbonamento 'Telepass Family'. Per attivare le offerte Telepass Pay e avere accesso al circuito di pagamento dei servizi integrati di mobilità, basta scaricare la relativa app disponibile per i dispositivi iOS e Android. Chi invece non avesse ancora sottoscritto un abbonamento 'Telepass Family' collegato al proprio motoveicolo ha l'occasione di attivarlo senza pagare il relativo canone di abbonamento, se attiverà lo Sconto Moto e aderirà anche ad una delle offerte di Telepass Pay entro aprile 2021. Oltre a questo, Telepass ha comunicato che, così come concordato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Aiscat, l'Associazione delle concessionarie autostradali, è stato rinnovato anche per il 2021 lo sconto del 30% sul pedaggio per i motocicli dotati di dispositivo Telepass Family sulle tratte autostradali gestite dalle società concessionarie aderenti all'iniziativa 'Sconto Moto'.