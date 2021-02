Pirelli Diablo Rosso, quarta generazione per gamma sportiva

Arriva la quarta generazione di pneumatico Pirelli Diablo Rosso. Con il nome completo di Diablo Rosso IV, il nuovo pneumatico supersportivo è dedicato ai motociclisti che amano uno stile di guida decisamente dinamico, possessori di supersportive, hypernaked o crossover, che cercano in un pneumatico un alto livello di grip, su diverse tipologie di asfalto e condizioni climatiche, oltre a grande maneggevolezza per sfruttare al meglio le elevate performance della propria moto. Diablo Rosso IV si caratterizza per l'impiego di diverse soluzioni tecniche all'interno della propria gamma: ogni misura infatti è stata sviluppata ad hoc in funzione delle caratteristiche e delle necessità del veicolo di riferimento, tenendo in considerazione elementi quali il peso e la potenza generata. All'interno della gamma Diablo, la famiglia Diablo Rosso identifica quei prodotti dedicati all'utilizzo sportivo principalmente su strada e dal 2008, anno di introduzione, ne sono stati venduti sul mercato più di cinque milioni di unità in tutto il mondo.



I principali benefici di Diablo Rosso IV sono il grip di prim'ordine in frenata, la spinta laterale in piega e la trazione in accelerazione, grazie alla combinazione tra una struttura innovativa e profili di derivazione racing che permettono di gestire al meglio anche la potenza generata dalle moto superbike e hypernaked di ultima generazione da oltre 200 cavalli. La quarta generazione dello pneumatico si inserisce nella gamma alte performance di Pirelli come prodotto supersportivo, dal comportamento bilanciato tra prestazioni sportive stradali unite ad un'elevata resa chilometrica ed un ottimo comportamento su bagnato. Rispetto al Diablo Supercorsa SP, che è stato studiato per essere utilizzato principalmente in pista in condizioni di asciutto, Diablo Rosso IV ha una indole più stradale con particolare attenzione al chilometraggio e al comportamento su bagnato.