Husqvarna 701, Enduro e Supersport tra novità e conferme

E' stata svelata la versione 2021 dei nuovi modelli 701 Enduro e 701 Supermoto di Husqvarna Motorcycles. Entrambe le monocilindriche di grossa cilindrata sono state arricchite da migliorie sia condivise che specifiche per ciascuno dei due modelli, pensate per aumentarne le prestazioni sia su asfalto che in off-road. Un importante aggiornamento per entrambi i modelli è quello legato al nuovo cruscotto LCD, inserito nello spazio dietro il faro anteriore che a sua volta è stato ridisegnato sfruttando l'esperienza racing di Husqvarna. Il nuovo display integra l'indicatore di marcia inserita e il contagiri. Inoltre, sia la 701 Enduro che la 701 Supermoto adottano un nuovo impianto di scarico in linea con la normativa EURO 5. Un'aggiunta specifica per la Supermoto è la nuova pinza anteriore a 4 pistoncini Brembo monoblocco.



Combinata con il disco freno da 320 mm, fornisce una potenza frenante di livello superiore in ogni condizione. Sulla Enduro, in evidenza fra gli aggiornamenti c'è invece l'opzione che consente di disattivare completamente l'ABS per sfruttare in 'libertà' tutte le sue potenzialità in fuoristrada. Le due 701 sono equipaggiate con il motore monocilindrico da 692,7 cc, ricco di coppia e inserito in un pacchetto ciclistico pensato per essere maneggevole. La 701 Enduro e la 701 Supermoto MY21 sono in arrivo nei concessionari autorizzati Husqvarna Motorcycles, entrambe al prezzo di listino al pubblico di 11.190 euro.