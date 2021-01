Focus2R, in 2020 contiene calo, -5,7% immatricolazioni

Il 2020 per le due ruote a motore si chiude con "un significativo recupero dei volumi persi per le conseguenze della pandemia di Covid-19". L'immatricolato immette sul mercato 218.626 veicoli, pari ad un calo del 5,76%, ricorda una nota di Legambiente e Ancma in occasione della presentazione del report Focus2R.

"Il settore delle moto è quello che meglio riesce a erodere il gap rispetto allo scorso anno, chiudendo con un -4,86% e immatricolando 94.108 mezzi, mentre gli scooter congelano la flessione a - 6,43%, con 124.518 veicoli immatricolati.

L'esaurimento delle risorse destinate agli incentivi elettrici impedisce ai ciclomotori nel loro complesso di chiudere l'anno in positivo: nel 2020 il mercato dei 'cinquantini' si ferma a -3,02% e totalizza 19.746 veicoli. Nel complesso durante il 2020 sono stati immessi sul mercato 238.372 veicoli a due ruote, pari ad una flessione del 5,54%".

Il 2020 delle due ruote a trazione elettrica chiude invece, secondo i dati riportati da Legambiente e Ancma, con un complessivo aumento dell'84,5%, superando per la prima volta i 10mila veicoli immatricolati. La crescita più significativa in termini percentuali del 2020 è quella che interessa il mercato degli scooter con un + 268,8% (6088 veicoli immatricolati), seguono le moto con + 125,7% (377 veicoli) e i ciclomotori che, con 4378 mezzi chiudono l'anno a + 8,3%.