Crocker V-Twin, la moto più desiderata dai collezionisti

Una coppia di rare Crocker V-Twin è stata valutata tra le più preziose moto americane mai realizzate. A sancire l'importanza della storia motociclistica del marchio americano è stata la casa d'aste Mecum, così da considerare le moto a stelle e strisce al pari di marchi leggendari come Brough Superior e Vincent e per farle accedere di merito nella lista delle moto più desiderate al mondo dai collezionisti. Nel mondo dei motocicli, pochissimi sono quelli che per le case d'asta hanno valori superiori a 100 mila dollari, così che Crockers, con i valori che si estendono 750mila USD verso l'alto, a sfiorare il milione, sono una sorta di anomalia. Quando Al Crocker ha iniziato a costruire moto speedway per il suo progetto, nel 1933, non avrebbe mai potuto immaginare che quasi 100 anni dopo, due veicoli con il suo nome sarebbero stati valutate attorno al milione di dollari. Crocker è nato negli Stati Uniti nel 1882, dopo aver lasciato la scuola ha conseguito una laurea in ingegneria e nel corso della sua prima carriera ha lavorato sia per la Thor, che per la Hendee Manufacturing Co, oggi meglio conosciuta come Indian Motorcycles, uno dei baluardi del mercato motociclistico americano contemporaneo, assieme ad Harley Davidson. La prima incursione di Crocker nel progettare i propri motori e telai, è stata quella con il monocilindrico 500cc OHV Crocker speedway racer. Oggi ci sono una sessantina di esemplari Crocker V-Twin al mondo e sono tra i più preziosi motocicli esistenti. Nel 2019 una Crocker Small Tank del 1936 è stata venduta per un nuovo record di 750 mila dollari.