Royal Enfield, Meteor 350 strizza l'occhio al futuro

Novità in casa Royal Enfield che oggi ha annunciato la nuova Meteor 350. Ispirata per i nome ad un iconico modello Royal Enfield del secolo scorso, la Meteor, che lanciata alla fine del 1952, la nuova arrivata così come la sua antenata, si distingue per l'inconfondibile stile tipico del marchio ma introduce molte novità al passo coi tempi. "La Meteor 350 è una cruiser estremamente raffinata - ha dichiarato Siddhartha Lal, amministratore delegato di Eicher Motors - semplice e accessibile.

È un'affascinante combinazione di stile classico e tecnologia moderna. Volevamo costruire una moto che potesse garantire una fantastica esperienza di guida sia per i motociclisti alle prime armi sia per i più esperti. La Meteor 350 è semplicemente perfetta per questo scopo. È maneggevole, molto confortevole, con un'ergonomia eccellente ed estremamente piacevole da guidare nei tragitti più lunghi, pur essendo eccezionale anche in città. La Meteor viene inoltre fornita con il Royal Enfield Tripper, un comodo sistema di navigazione passo-passo che si collega all'app Royal Enfield. Abbiamo dedicato molto tempo e impegno a rendere la navigazione semplice e fortemente intuitiva con l'integrazione nativa di Google Maps". La moto è stata progettata e sviluppata dai team di designer e ingegneri operativi presso i due centri tecnici all'avanguardia del brand a Chennai (Tamil Nadu) e a Bruntingthorpe (Regno Unito). Il motore è un monocilindrico da 349 cc raffreddato ad aria e olio che eroga 20,2 CV e 27 Nm di coppia a 4000 giri/min.



Il telaio a doppia culla e l'altezza ridotta della sella sono stati pensati invece per rendere la moto maneggevole e agile nel traffico cittadino ma anche per una guida scorrevole nei percorsi extraurbani.



Manovrabilità, sicurezza e comfort puntano sulla forcella da 41 mm con 130 mm di escursione e due ammortizzatori idraulici al posteriore con regolazione del precarico molla su 6 posizioni.



L'impianto di iniezione elettronica è stato ottimizzato per offrire una risposta pronta all'apertura del gas e un'accelerazione lineare e sciolta. Il cambio a 5 marce, con quinta marcia overdrive, che favorisce una guida fluida e bassi consumi in autostrada, mentre la frizione a 7 dischi garantisce cambi facilitati in condizioni di traffico intenso.



Sul fronte del design, i fari anteriori e posteriori della Royal Enfield Meteor 350 combinano il look contemporaneo dell'illuminazione a LED con l'efficienza di un faro alogeno ben integrato. I comandi e i blocchetti disposti sul manubrio hanno interruttori di accensione e illuminazione rotativi di ispirazione retro. A bordo della Meteor 350 fa inoltre il suo debutto l'inedito pod di navigazione TBT (Turn-By-Turn), denominato Royal Enfield Tripper: un display di navigazione con indicazioni passo-passo in tempo reale. Disponibile per la prima volta su una moto di fabbricazione indiana, il Tripper mostra il percorso migliore per raggiungere una data destinazione utilizzando lo strumento di navigazione per moto di Google Maps.



La Meteor 350 Fireball, disponibile con serbatoio rosso o giallo e finitura del cerchio abbinata, prevede una colorazione nera per alcune parti della ciclistica e per il motore, rifinito con fresatura delle alette del cilindro. La variante Stellar, con serbatoio rosso, blu o nero opaco e fiancatine in tinta, è dotata di manubrio e scarico cromati e di uno chienale per il passeggero. La versione top di gamma, Supernova, avrà invece una livrea bicolore blu o marrone e fiancatine in tinta, completata da cerchi lavorati a macchina, una selezione di selle premium e parabrezza. La Meteor 350 sarà disponibile nel primo trimestre del 2021 ad un prezzo di vendita consigliato che parte da 4090 euro.