Ducati, numeri record per Globar Dealer Conference

Si è tenuta nella settimana dal 2 al 6 novembre l'annuale Ducati Global Dealer Conference, che per la prima volta nella sua storia si è svolta in modalità completamente digitale. La Global Dealer Conference è uno dei momenti più significativi dell'anno per la casa motociclistica di Borgo Panigale. In quest'occasione, infatti, Ducati ha l'opportunità di confrontarsi con la sua rete globale di concessionari, fare un bilancio dell'anno appena trascorso e programmare tutte le attività per quello successivo con la presentazione in anteprima dei nuovi modelli della gamma. Per il 2020 la complicata situazione sanitaria mondiale non ha reso possibile lo svolgimento fisico del meeting annuale, che negli anni passati si era sempre svolto in presenza in Italia. Ducati ha scelto dunque di rilanciare, organizzando la prima edizione virtuale della storia e ottenendo numeri di partecipazione da record. In totale i partecipanti alla Global Dealer Conference 2020 sono stati più di 5.000, connessi da 87 nazioni diverse. Il momento culmine dell'edizione 2020 della Global Dealer Conference è stato il live streaming con la presentazione in anteprima dei modelli Ducati per il 2021. Grazie alla traduzione simultanea in 8 lingue, i concessionari di tutto il mondo hanno potuto scoprire le caratteristiche delle gamma Ducati e Scrambler per il 2021. Inoltre, è stata riservata una 'closed room' esclusivamente dedicata alla Multistrada V4, all'interno della quale i partecipanti hanno potuto porre direttamente le proprie domande ai responsabili del progetto.



Come di consueto, la convention si è conclusa con la cerimonia dei Ducati Dealer Awards, nella quale sono stati premiati i migliori concessionari del 2020 per ogni zona geografica. La novità per la cerimonia di quest'anno è stata l'introduzione di un nuovo riconoscimento: il 'Best Adapter Ducati Cares & Online Sales', dedicato al dealer che si è maggiormente contraddistinto sui temi del digitale e del programma Ducati Cares.