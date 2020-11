Yamaha MT-09 SP, il lato 'dark' del Giappone

Se dal 2013 il tema 'Dark Side of Japan' è stato l'ispiratore dello sviluppo dei modelli MT di Yamaha, la nuova MT-09 torna a confermalo. Con un motore e un telaio nuovi, oltre ad un nuovo design che mette in evidenza il suo aspetto 'aggressivo', la MT-09 che uscirà nel 2021 si rinnova sotto tanti punti di vista, a cominciare dal nuovo colore Icon Performance, influenzato dalla livrea esclusiva della nuova R1M. Stretti sono anche i legami tecnologici con la R1M, la Yamaha più avanzata mai realizzata. Oltre ai sistemi elettronici completi di assistenza al pilota presenti sulla MT-09, la MT-09 SP è equipaggiata anche con un sistema Cruise Control che migliora l'esperienza di guida complessiva. Per una esperienza più rilassante, i piloti SP possono scegliere di attivare il sistema di controllo di velocità da 50 km/h e a partire dalla quarta marcia. Dopo aver impostato la velocità, è possibile aumentarla di 2 km/h con tocchi singoli dell'interruttore, oppure in modo costante tenendolo premuto. Il sistema si disattiva quando si attivano leva freno o frizione o l'acceleratore. Oltre a offrire una guida rilassata durante i viaggi più lunghi, il Cruise Control della MT 09 SP è anche una funzione utile che permette ai piloti di osservare i limiti di velocità senza dover controllare costantemente il tachimetro. La forcella KYB dispone di regolazioni complete in tutte le fasi di precarico, estensione e compressione, consentendo al pilota di ottenere la migliore configurazione desiderata in base alle diverse situazioni di guida. Per lavorare in simbiosi con la forcella di qualità, la sospensione posteriore monta anche il mono Öhlins. La sella è dotata di cucitura sartoriale a vista in tinta a contrasto ed è stata sviluppata per offrire al pilota na grande sensazione di qualità ed esclusività alla guida. La forma della sella e del serbatoio, nonché l'ergonomia generale, sono state sviluppate da Kanno Hyoka, valutando le prestazioni della motocicletta sulla base delle percezioni e del feedback del pilota collaudatore. Le caratteristiche specifiche della SP, quali il manubrio e le leve nere dark black anodizzate, i serbatoi del liquido freni in colorazione fumé e la corona dark black, riaffermano poi lo status della MT-09 SP.