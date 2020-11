Yamaha 'Piro', venduta all'asta a scopo benefico

Ha fatto segnare la cifra di 27 mila euro l'asta benefica dedicata ad una Yamaha replica con i colori di Fabrizio Pirovano. La casa di Gerno di Lesmo aveva infatti deciso di realizzare la versione speciale di una R1, in onore al pilota scomparso nel 2016. La R1 'Piro' era stata presentata durante il round finale della World Superbike all'Estoril, con un giro d'onore e guidata per l'occasione dall'ex iridato Alessandro Gramigni, grande amico di Fabrizio. La Yamaha R1 Piro ricalca la livrea con cui ha corso Pirovano, con i colori bianco, blu e rosa che vestivano la sua Yamaha YZF 750 SP numero 5. Il pilota lombardo è scomparso nel 2016 a causa di un tumore e la sua famiglia sostiene la Fondazione Oncologia Niguarda Onlus, destinataria della somma raccolta con la vendita della speciale Yamaha. L'iniziativa era stata lanciata in occasione del ritorno del mondiale Superbike sul circuito dell'Estoril, in Portogallo, dove Pirovano aveva conquistato la sua decima e ultima vittoria in SBK, 27 anni fa.