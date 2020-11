Bosch, arriva primo split screen per moto

Un display con funzionalità di divisione schermo liberamente programmabile, pensato appositamente per le due ruote. E' il nuovo Integrated Cluster di Bosch che è in grado di visualizzare simultaneamente i dati relativi al veicolo e i contenuti delle app da uno smartphone, funzionalità che fino ad ora era riservato solo alle automobili. Il nuovo Integrated Connectivity Cluster di Bosch renderà disponibile questa funzionalità per i veicoli a due ruote tramite un display TFT da 10,25 pollici.



Inoltre, la soluzione per l'integrazione dello smartphone mySPIN consente di visualizzare i contenuti del telefono connesso sullo stesso display. "I nostri schermi in combinazione con mySPIN - ha dichiarato Geoff Liersch, Presidente della divisione Two-Wheeler & Powersports di Bosch - offrono una nuova esperienza di guida più comoda e sicura per i motociclisti. Per noi questo è il passaggio successivo in termini di connettività per i motocicli". Il nuovo display TFT da 10,25 pollici debutterà quest'anno sulle moto BMW. Le nuove dimensioni consentono di vedere a colpo d'occhio tutte le informazioni importanti senza distrarre il motociclista. Gli utenti decidono quali contenuti desiderano visualizzare sullo schermo, che possono essere tutti controllati tramite il manubrio. I contenuti di un'app per smartphone, per esempio, vengono adattati automaticamente con mySPIN per mostrare le informazioni rilevanti. La divisione dello schermo consente di continuare a visualizzare i dati fondamentali come la velocità e gli avvisi.



Secondo una sondaggio Bosch, quasi il 90% dei motociclisti utilizza lo smartphone per preparare o controllare i percorsi in viaggio. Un terzo di loro mette in grave pericolo la propria incolumità consultando lo smartphone anche durante la guida.



Bosch ha sviluppato mySPIN proprio per l'integrazione dello smartphone e per rendere più sicuro e comodo l'uso di contenuti del proprio dispositivo. Disponibile nel segmento Powersports dal 2018 sui veicoli BRP, che includono per esempio i cosiddetti veicoli all-terrain o le moto d'acqua, mySPIN sarà integrato per la prima volta nel segmento motocicli. Ducati lo introdurrà anche con il nuovo display da 6,5 pollici di Bosch (senza l'opzione di divisione schermo). "Vogliamo che i motociclisti possano accedere ai contenuti dello smartphone in modo facile e integrato - ha affermato Vincenzo De Silvio, Research and Development Director in Ducati - quando sono alla guida della moto. Con la piattaforma mySPIN e l'Integrated Connectivity Cluster abbiamo trovato la soluzione migliore per realizzare questo obiettivo". Dal 2021, anche Kawasaki adotterà questa soluzione.