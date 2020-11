Voxan Wattman, nuovi record su pista per la moto elettrica

Ventesimo anniversario con record per il Gruppo Venturi, produttore delle moto elettriche Voxan.



Il costruttore monegasco, assieme al pilota Max Biaggi, ha stabilito un totale di undici nuovi record mondiali di velocità all'aeroporto di Châteauroux in Francia, il 30 e 31 ottobre e il primo novembre scorsi. La velocità massima assoluta raggiunta nei tre giorni è stata di 408 km/h. La mattina di sabato 31 ottobre, Max Biaggi e Voxan Wattman hanno raggiunto il loro primo obiettivo battendo i più ricercati dei dodici record mondiali che avevano preso di mira. Con una velocità di 366,94 km/h (228,05 mph), il team ha stabilito un nuovo record, superando i precedenti detentori Ryuji Tsuruta e Mobitec EV-02A con la loro velocità di 329 km/h (204 mph). Dato il tracciato relativamente corto (3,5 km), raggiungere una velocità massima così alta ha incoraggiato Voxan a puntare ancora più in alto.



Per i prossimi tentativi su una pista più lunga, la squadra ha ora infatti progetti seri su una velocità media nella di 400 km/h. Venerdì 30 ottobre, una versione della Voxan Wattman senza la sua carena anche assunto la sfida su una distanza di 1 miglio. I sistemi di bordo hanno dimostrato che la Wattman, azionata dal suo potente motore da 270 kW, ha raggiunto la velocità massima di 372 km/h. Questa misurazione fa ben sperare per i prossimi tentativi pianificati fino alla fine del 2022.



"Per me era importante celebrare il ventesimo anniversario dell'avventura elettrica del Gruppo Venturi - ha commentato Gildo Pastor, Presidente di Venturi - e data la situazione sanitaria, non è stato facile, ma grazie al duro lavoro e alla mentalità mostrata da Max e dai miei team, ci siamo dimostrati all'altezza della sfida. Vent'anni dopo l'acquisto di Venturi, sono lieto che il Gruppo possa ora affermare di aver creato i veicoli elettrici più veloci di sempre su due e quattro ruote".